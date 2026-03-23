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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreise verweigert: Bundespolizei stellt Totalfälschung sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am 22. März 2026 ein ghanaischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert. Der 32-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn aus Frankreich nach Kehl gereist. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem ghanaischen Reisepass aus. Andere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte er nicht vorweisen. Bei der Durchsuchung wurde ein französischer Reisepass aufgefunden. Bei der Inaugenscheinnahme des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Daher bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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