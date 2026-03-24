Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Lkw-Reifen auf Firmengelände

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 21.03.2026, 15:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 06:00 Uhr, kam es an der Stockholmer Straße in Bad Bentheim zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände und gingen dort mindestens zwei abgestellte Sattelzüge an. An den Fahrzeugen wurden jeweils die hinteren Reifen abmontiert und entwendet.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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