POL-GT: 15-Jährigen geschlagen und beraubt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Donnerstagabend (29.05., 20:15 Uhr) wurde ein 15-jähriger aus Rheda auf dem Geh- und Radweg der Straße Am Fichtenbusch von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und beraubt.

Nach eigenen Angaben sei er auf Höhe des dortigen Spielplatzes von zwei maskierten Personen angesprochen worden, die ihn aufforderten, ihnen seine Tasche zu geben. Als er dies ablehnte habe einer der beiden ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zu einem zweiten Schlag kam es als der 15-Jährige versuchte, nach hinten auszuweichen.

Als sich der 15-Jährige gegen einen körperlichen Angriff der zweiten Person wehrte, zog der erste Tatverdächtige einen Teleskopschlagstock, bedrohte den 15-Jährigen damit und schubste ihn zu Boden. Anschließend schlug der Tatverdächtige den 15-Jährigen mit dem Schlagstock auf das Schienbein.

In der Folge händigte der 15-Jährige seine Tasche sowie seine Jacke dem ersten Tatverdächtigen aus. In der Tasche befanden sich Schlüssel zu den Wohnräumen des 15-Jährigen sowie Kopfhörer. In der Jacke steckte etwas Bargeld.

In Anschluss meldete er den Raub in Begleitung seines Vaters auf der Polizeiwache in Rheda-Wiedenbrück. Er wurde danach per Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen beschrieb er wie folgt: Sie waren männlich und trugen Sturmhauben. An den Händen konnte der Jugendliche erkennen, dass es sich bei beiden Personen um Schwarze Menschen handelte. Der erste Täter war zwischen 16 und 17 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß und trug einen grauen Sportanzug der Marke Nike. Der zweite Täter war ebenfalls zwischen 16 und 17 Jahre alt, trug eine graue Jacke der Marke Blauer, eine schwarze Sporthose mit grünem Emblem der Marke Nike und Schuhe der Marke Ballenciaga.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Raub beobachtet oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

