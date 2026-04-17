Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfallfluchten

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Am 16.04.2026 mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrsunfallfluchten aufnehmen, bei welchen die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist.

Am 01.04.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 21 im Bereich zwischen Gipperath und Plein. Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 16.04.2026 gegen 09:14 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Brüsselstraße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem Bauzaun und riss diesen um. Der Zaun wurde etwa 250 Meter mitgeschliffen, bevor er auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell