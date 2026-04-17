Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Abenteuerlustiger Pudel auf der B51

Prüm (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Hund auf der B 51 zwischen der B 410 und Olzheim gemeldet. Der zutrauliche Pudel konnte durch diese auf dem Seitenstreifen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Der Entflohene war glücklicherweise gechipt, sodass der Besitzer ausfindig gemacht werden konnte. Dieser holte seinen Pudel auf hiesiger Dienststelle ab. Es kam nicht zu Verkehrsbehinderungen.

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