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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Abenteuerlustiger Pudel auf der B51

Prüm (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Hund auf der B 51 zwischen der B 410 und Olzheim gemeldet. Der zutrauliche Pudel konnte durch diese auf dem Seitenstreifen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Der Entflohene war glücklicherweise gechipt, sodass der Besitzer ausfindig gemacht werden konnte. Dieser holte seinen Pudel auf hiesiger Dienststelle ab. Es kam nicht zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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