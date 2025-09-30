Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hilders (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr ereignete sich auf dem Rewe-Parkplatz in der Aue 18 in 36115 Hilders ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der oder die Unfallverursacher/in streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den parkenden PKW auf dem -Parkplatz, so dass dieser PKW beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

........................ / Spahn, PK-A. Pst. Hilders

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell