Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026 im Zeitraum von 09:45 - 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses Daun zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz am Schwesternwohnheim ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (VW Golf Plus) beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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