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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Zell(Mosel) (ots)

Zwischen dem 07.04.2026 15:00 Uhr und dem 08.04.2026 09:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des alten Bahnhofs in Zell Mosel abgestelltem Personenkraftwagen und schlugen hier die Scheibe der Beifahrerseite ein. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Zell aufgenommen. Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, werden an die Polizeiinspektion Zell erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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