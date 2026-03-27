Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (83/2026) Einbrüche in Vereinsheime beschäftigen Polizei Duderstadt - Mehrere Taten im Zuständigkeitsbereich registriert, Täter unbekannt, Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - Sie haben es offenbar ganz gezielt auf Vereinsheime abgesehen. Seit Anfang Februar sind Einbrecher im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Duderstadt (Landkreis Göttingen) wiederholt in Sport- und auch Schützenhäuser eingedrungen und haben u. a. kleinere Bargeldbeträge, Getränkekisten oder Werkzeug, gestohlen. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist noch offen.

Von den Taten betroffen waren Objekte in Ebergötzen, Gieboldehausen, Rollshausen, Obernfeld, Landolfshausen, Friedland und zuletzt ein Sporthaus in Westerode.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten in Duderstadt gehen aufgrund der sich ähnelnden Vorgehensweisen inzwischen davon aus, dass die Taten vermutlich zusammenhängen. Eine heiße Spur auf den oder die Einbrecher gibt es aber noch nicht. Sachdienliche Hinweise werden unter der 05527/8461-0 entgegengenommen.

Polizeihauptkommissar Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Göttingen, rät:

Um Vereinshäuser wirksam gegen Einbrüche zu sichern, lohnt sich eine Kombination aus mechanischer Sicherung, elektronischer Überwachung und organisatorischen Maßnahmen. Gerade bei Vereinsheimen ist ein mehrschichtiger Schutz entscheidend, da sie häufig abgelegen sind und nicht ständig genutzt werden.

Mechanische Sicherungen sind der wichtigste Schutz - sie können Einbrüche effektiv verzögern oder verhindern.

Empfehlungen mechanische Sicherung:

- Einbruchhemmende Türen und Schlösser - Querriegelschlösser/Panzerriegel an Eingangstüren - Fenstersicherungen (Pilzkopfverriegelungen, Zusatzschlösser DIN und VdS-geprüft? - Fenstergitter (sichern Verglasung und Mechanik) - Zusätzliche Gittertüren - Beleuchtung von Eingängen und Zuwegungen (keine dunklen Bereiche)

Elektronik erhöht das Entdeckungsrisiko und wirkt unter Umständen abschreckend. Empfehlungen Elektronik: - Einbruchmeldeanlagen - Bewegungsmelder + Außenbeleuchtung - Videoüberwachung (Datenschutz beachten)

Organisatorische Maßnahmen

Empfehlungen organisatorische Maßnahmen: - Schlüsselmanagement regeln o Wer hat Schlüssel? Dokumentation! o Keine "inoffiziellen" Kopien - Keine Wertsachen lagern o Bargeld vermeiden o Hochwertige Geräte sichern oder mitnehmen o Alkoholika nicht in großen Mengen lagern - Regelmäßige Kontrolle o Nach Veranstaltungen: Fenster/Türen prüfen - Nutzungszeiten dokumentieren o Auffälligkeiten schneller erkennbar - Versicherungsschutz prüfen

Typische Fehler vermeiden:

- "Hier gibt es nichts zu holen" - Täter wissen das nicht - Versteckte Schlüssel - Alte Schlösser / einfache Fenster

Darüber hinaus bietet die Polizei kostenlose Beratungen zur Verbesserung des Einbruchschutzes an.

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