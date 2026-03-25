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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (81/2026) Nachtrag Pressemitteilung schwerer Unfall mit zwei Toten auf B 27 - Daten der getöteten Unfallbeteiligten, Vollsperrung aufgehoben

Göttingen (ots)

HERZBERG (jk) - Die Angehörigen der beiden am Vormittag tödlich verletzten Autofahrer (wir berichteten) wurden inzwischen benachrichtigt.

Bei dem Autofahrer, der mit seinem Ford Transit aus noch ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriert, handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Nordhausen (Thüringen).

Der zweite Getötete ist 57 Jahre alt und stammt aus dem Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt). Er saß zum Unfallzeitpunkt am Steuer eines VW Crafter.

Vollsperrung der B 27 aufgehoben

Die Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind beendet. Die Vollsperrung der B 27 wird gegen 16.00 Uhr aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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