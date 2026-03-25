Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (80/2026) Zwei Autofahrer sterben bei schwerem Unfall auf B 27 - Bundesstraße zwischen Gieboldehausen und Herzberg seit dem Vormittag voll gesperrt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Herzberg, Bundesstraße 27

Mittwoch, 25. März 2026, gegen 10.00 Uhr

HERZBERG (jk) - Auf der B 27 in Höhe Herzberg (Landkreis Göttingen) haben am Mittwochmorgen (25.03.26) zwei Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ihr Leben verloren. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Die komplexen Maßnahmen an der Unfallstelle dauern zur Stunde an. Die B 27 ist weiter voll gesperrt.

Den ersten Erkenntnissen zufolge geriet etwa gegen 10.00 Uhr ein von Gieboldehausen in Richtung Herzberg fahrender Mann mit seinem Fahrzeug in Höhe der Bahnüberführung aus ungeklärter Ursache plötzlich nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen.

Bei dem Aufprall wurden beide Fahrer eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Bundestraße 27 voll gesperrt

Die B 27 ist seit dem Morgen zwischen Gieboldehausen und Herzberg voll gesperrt. Die Arbeiten am Unfallort und die komplexe Unfallaufnahme dauern an. Wann die Maßnahmen abgeschlossen sein werden und im nächsten Zuge die Bundesstraße wieder freigegeben kann, ist unbekannt. Ebenfalls aktuell in beide Richtungen noch gesperrt ist die Bahnstrecke zwischen Herzberg und Hattorf wegen herabgefallener Trümmerteile.

Etwa 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Herzberg, Pöhlde und Gieboldehausen, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Anmerkung für Medien:

Da die Benachrichtigung der Angehörigen noch aussteht, werden personenbezogene Daten zu den beiden Verstorbenen derzeit nicht veröffentlicht.

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