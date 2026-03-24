Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (79/2026) Vor Imbiss am Wilhelmsplatz rassistisch beleidigt und angegriffen - 33-Jähriger durch Schlag im Gesicht verletzt, Tatverdächtiger flüchtig, Staatschutz ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Burgstraße/Wilhelmsplatz

Samstag, 7. März 2026, gegen 00.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vor einem Imbiss am Göttinger Wilhelmsplatz (Burgstraße) ist am 7. März (Samstag) gegen 00.30 Uhr ein 33 Jahre alter Passant von einem unbekannten Mann erst rassistisch beleidigt und wenig später durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden. Der Täter ist flüchtig.

Der gebürtige Nepalese und sein 31-jähriger Begleiter waren eigenen Angaben zufolge von dem Übergriff so geschockt, dass sie zunächst nicht wussten, was sie machen sollten und nach Hause gingen. Der Verletzte brachte die Tat später zur Anzeige.

Den Schilderungen zufolge, wollten er und sein Begleiter vor dem Imbiss ein Bier trinken, als sie plötzlich von einem Fußgänger angepöbelt wurden. Der Unbekannte habe ihnen den "Hitlergruß" gezeigt und sie als "Drecks-Inder" beschimpft. Wenig später soll der Mann dem 33-Jährigen dann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Bei der Attacke ging das Opfer zu Boden. Der Tatverdächtige entfernte sich vom Ort des Geschehens und ging vermutlich in eine nahegelegene Kneipe.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 30 Jahre alt, normale bis schlanke Statur, Bart, hellere Haare, Brillenträger, blaues Cap mit weißem Aufdruck, hellere Hose, grüne Jacke.

Das Staatschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall auf dem Wilhelmsplatz beobachtet haben oder andere Personen, die sonst sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei zu melden.

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