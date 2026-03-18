Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (76/2026) Versuchter Einbruch in Duderstädter Optikergeschäft - Polizei veröffentlicht Täterbilder und bittet um Hinweise zu mutmaßlich überregional agierender Tätergruppe

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Göttingen (ots)

DUDERSTADT (ab) - Im Zusammenhang mit einer Serie gleichgelagerter Einbruchstaten in Optikergeschäfte in Südniedersachsen, Nordthüringen und Nordhessen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Fokus der Ermittlungen steht unter anderem ein versuchter Einbruch in ein Fachgeschäft in Duderstadt (Landkreis Göttingen), bei dem bislang unbekannte Täter videografiert wurden.

Nach derzeitigen Ermittlungen versuchten vier bislang unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Männer am Freitagabend (20.02.2026) zwischen 22:20 und 22:29 Uhr, in ein Brillenfachgeschäft in der Marktstraße in Duderstadt einzubrechen. Die Täter begaben sich über eine Unterführung vom Bereich der Marktstraße zum rückwärtig gelegenen Sternparkplatz und hielten sich dort im Bereich des Personaleingangs auf.

Dort setzten sie mehrfach Hebelwerkzeuge an der Zugangstür sowie an einem danebenliegenden Fenster an. Beide Elemente wurden dabei erheblich beschädigt und wiesen deutliche Aufbruchspuren auf. Ein Eindringen in die Geschäftsräume gelang den Tätern nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Tat wurde am folgenden Morgen durch Mitarbeiterinnen des Geschäftes entdeckt, die beim Betreten des rückwärtigen Eingangs die Beschädigungen feststellten und umgehend die Polizei verständigten.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera gesichert werden. Diese zeigen mehrere männliche Personen, die sich zur Tatzeit am Objekt aufhalten und offensichtlich mit dem Aufhebeln von Tür und Fenster beschäftigt sind (FOTOS).

Zusammenhang mit weiteren Taten in Nordthüringen und Nordhessen

Nach derzeitiger Bewertung steht der versuchte Einbruch in Duderstadt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit weiteren Einbruchstaten in Optikergeschäfte in benachbarten Bundesländern. So kam es unter anderem in Mühlhausen und Bleicherode (beide Thüringen) zu vollendeten Taten, bei denen mehrere hundert Brillengestelle sowie hochwertige optische Geräte entwendet wurden. Der entstandene Schaden liegt in einzelnen Fällen im sechsstelligen Bereich. Auch aus Nordhessen liegen Hinweise auf gleichgelagerte Taten vor.

Die Vorgehensweise ist in allen Fällen nahezu identisch: Mehrere Täter, maskiert und dunkel gekleidet, agieren arbeitsteilig in den Abend- und Nachtstunden, hebeln gewaltsam Türen oder Fenster auf und haben es gezielt auf hochwertige Brillenfassungen und optische Geräte abgesehen. Aufgrund dieser Parallelen gehen die Ermittlungsbehörden von einer bandenmäßig agierenden Tätergruppierung aus, die überregional tätig ist.

Öffentlichkeitsfahndung nach richterlicher Anordnung

Da die Identität der Tatverdächtigen bislang nicht festgestellt werden konnte und die bisherigen Ermittlungen keine konkreten Täterhinweise ergeben haben, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen beim Amtsgericht Göttingen die Veröffentlichung der vorhandenen Bildaufnahmen angeordnet. Ziel dieser Maßnahme ist es, durch Hinweise aus der Bevölkerung neue Ermittlungsansätze zu gewinnen und die Täter zu identifizieren.

Die entsprechenden Bilder der Tatverdächtigen werden im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung über die üblichen Kanäle der Polizei sowie geeignete Medienplattformen veröffentlicht.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet insbesondere Personen um Hinweise, die am Freitag, 20. Februar 2026, in der Zeit zwischen 22:00 und 22:35 Uhr im Bereich der Marktstraße, der Unterführung zum Sternparkplatz sowie auf oder nahe des Sternparkplatzes in Duderstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen zu vier dunkel gekleideten und maskierten Männern, die sich zur Tatzeit im rückwärtigen Bereich des Optikergeschäftes aufgehalten haben könnten.

Auch Hinweise auf Personen, die sich vor oder nach der Tat auffällig im Bereich des Tatortes bewegten, sowie auf mögliche Fluchtfahrzeuge können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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