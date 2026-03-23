Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (78/2026) Serie von Sachbeschädigungen auf Parkplatz der Grundschule Scheden - sieben Pkw betroffen. Schaden von über 10.000 Euro entstanden

Göttingen (ots)

SCHEDEN (ab) - Eine Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen beschäftigt derzeit die Polizei in Dransfeld. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden im Zeitraum zwischen dem 08. und 11. März 2026 auf dem Parkplatz der Grundschule Scheden, Schulstraße 1, insgesamt sieben Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Die Taten ereigneten sich überwiegend in den Abend- und Nachtstunden. In allen bislang bekannten Fällen wurden die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Beschädigungen erstrecken sich insbesondere auf Heckklappen, Fahrzeugseiten und Kotflügel. Betroffen sind mehrere unterschiedliche Pkw, darunter auch hochwertigere Fahrzeuge.

Alle bislang vorliegenden Anzeigen beziehen sich auf denselben Tatort, den Parkplatz der Grundschule Scheden in der Schulstraße 1. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei derzeit von einem Zusammenhang der Taten aus.

Bereits für den Zeitraum von Samstag, 07.03.2026, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 08.03.2026, 11.30 Uhr, wurden mehrere beschädigte Fahrzeuge auf dem Schulgelände angezeigt. Hinzu kam eine weitere Sachbeschädigung am Mittwochabend, 11.03.2026, in der Zeit zwischen 19.30 und 22.15 Uhr, ebenfalls auf dem Parkplatz der Grundschule Scheden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden nach derzeitigen Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.

Die Ermittlungen richten sich gegen unbekannt. Ob die Taten von einer einzelnen Person oder von mehreren Tätern begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner sowie mögliche Besucher des Bereiches um Mithilfe. Wer im Zeitraum vom 08. bis 11. März 2026 im Umfeld der Grundschule Scheden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Dransfeld unter Telefon 05502 / 99979-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell