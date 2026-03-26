Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (82/2026) Einbruch in Juwelier in Bad Lauterberg - Tresor aufgebrochen, Täter flüchtig, Ermittler suchen Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße

Nacht zu Montag, 23. März 2026

BAD LAUTERBERG (jk) - Durch die aufgebrochene Eingangstür sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (23.03.26) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) in ein Juweliergeschäft an der Wissmannstraße eingedrungen. Im Innern durchwühlten die Täter mehrere Räume und Behältnisse und brachen einen vorgefundenen Tresor auf. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Ermittler der Polizei Bad Lauterberg gehen davon aus, dass sich die Tat vermutlich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat. Es wird außerdem angenommen, dass sich die Diebe über einen längeren Zeitraum in dem Geschäft aufgehalten und für die Anfahrt und spätere Flucht ein größeres Fahrzeug, wie z. B. einem Transporter, benutzt haben müssen.

Anwohnende oder sonstige Personen, die in der Nacht zu Montag an der Wissmannstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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