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POL-PDWIL: Umweltsünde

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Prüm (ots)

Am 18.04.2026 wurde der Polizeiinspektion Prüm durch einen aufmerksamen Bürger gemeldet, dass er in einer Teichanlage am Prümer Tettenbachweg einen alten Roller - im Wasser schwimmend - entdeckt habe.

Offenbar hat eine bisher unbekannte und dreiste Person diesen hier aus Bequemlichkeit entsorgen wollen.

Durch Mithilfe eines Anwohners sowie des Mitteilers selbst konnten die Polizeibeamten den Roller mit einem Spanngurt aus dem Wasser bergen.

Da sich in dem Roller noch Betriebsstoffe befanden, ermittelt die Polizeiinspektion Prüm zu verschiedenen Umweltstraftaten.

Zeugen, die den Roller wiedererkennen oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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