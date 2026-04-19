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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: alkoholisierte Person verhält sich verbal aggressiv

Wittlich (ots)

Am 18.04.2026 gegen 17:19 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Mitteilung über eine verbal aggressive Person, welche sich im Bereich der Schloßstraße in Wittlich aufhalte.

Durch die Beamtinnen und Beamten wurde die Örtlichkeit umgehend aufgesucht und unmittelbar erkannt, dass es sich bei der aggressiven Person um den 31-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet handelte, welcher am 08.04.2026 bereits (die Polizeiinspektion Wittich berichtete darüber) im Bereich des Schloßplatzes Passanten bedroht hatte.

Im aktuellen Fall erkannten die Beamtinnen und Beamten bei der Anfahrt bereits, dass der 31-Jährige Passanten augenscheinlich mit erhobener Faust drohte, ohne dass verbale Äußerungen festgestellt wurden.

Da der Mann sich auch bei Annäherung und auf Ansprache durch die Beamten in seinem aggressiven Verhalten nicht zügelte, wurde ihm umgehend die polizeiliche Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von etwaigen Straftaten erklärt. Er wurde durch die Polizeibeamten zu Boden geführt und gefesselt, im Anschluss erfolgte die Verbringung zur Dienststelle.

Nach Sachvortrag beim zuständigen Ermittlungsrichter wurde ein Verhinderungsgewahrsam bis zum Folgetag ausgesprochen.

Der 31-Jährige stand, wie auch schon beim Vorfall am 08.04.2026 mit über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.

Jegliche weiteren Hinweise zum Verhalten des Mannes werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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