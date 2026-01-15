PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: - Erstmeldung - Vollbrand eines Fachwerkhauses

Reichenberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gg. 01:10 Uhr, ging über Notruf eine Meldung über einen Vollbrand eines Fachwerkhauses in Reichenberg ein. Derzeit sind die zahlreichen Feuerwehrkräfte am Löschen des Brandes. Die Bewohner sind unverletzt aus dem Haus. Wir bitten von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:57

    POL-PDMT: Selters - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

    Selters (ots) - Am Dienstag, den 13.01.2026, gegen 17:27 Uhr, kollidierte der Beschuldigte mit einem geparkten Fahrzeug und verursachte somit einen erheblichen Sachschaden. Bei der anschließenden Flucht von der Unfallstelle fuhr der Beschuldigte noch in einen Zaun. Er stellte sein stark beschädigtes Fahrzeug unweit der Unfallstelle auf einem Parkplatz ab und ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:57

    POL-PDMT: Wied - Unfallflucht nach Überfahren eines Verkehrszeichens

    Wied (ots) - Der zuständige Winterdienst hat die Polizei Hachenburg darüber informiert, dass ein VZ auf der Verkehrsinsel in der Ortszufahrt Wied beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Kraftfahrzeug die B413 aus Richtung Merkelbach kommend, in Richtung Wied befahren haben. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn rutschte das Fahrzeug über den Fahrbahnteiler und beschädigte ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:37

    POL-PDMT: Diez. Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Mann macht falsche Angaben zu seiner Identität

    Diez (ots) - Am Dienstag, den 13. November, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 12 Uhr in der Limburger Straße einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, da er während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hatte. Der Mann führte keinerlei Ausweisdokumente mit sich und gab seine Personalien mündlich an. Bei der Überprüfung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren