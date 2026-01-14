PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wied - Unfallflucht nach Überfahren eines Verkehrszeichens

Wied (ots)

Der zuständige Winterdienst hat die Polizei Hachenburg darüber informiert, dass ein VZ auf der Verkehrsinsel in der Ortszufahrt Wied beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Kraftfahrzeug die B413 aus Richtung Merkelbach kommend, in Richtung Wied befahren haben. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn rutschte das Fahrzeug über den Fahrbahnteiler und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Unfallzeitraum dürfte zwischen dem 10.01. und 11.01.2026 liegen. Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580
pihachenburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

