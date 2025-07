Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Schwarzer Kleinwagen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag (18.07.2025) um 11.25 Uhr kam es auf der K 3 am Abzweig Mehringen (Verbindungsstraße zur L 793) zu einem Verkehrsufall mit Sachschaden. Eine 44-Jährige aus Everswinkel befuhr die K 3 von Everswinkel in Richtung Warendorf. Aus dem Gegenverkehr kommend bog ein schwarzer Kleinwagen nach links in die Verbindungsstraße zur L 793 ab. Aufgrund dieses Abbiegevorganges führte die Everswinklerin eine Vollbremsung durch und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stieß in Folge dessen mit einem hinter der Einmündung stehenden Pkw einer 39-jährigen Frau aus Sassenberg zusammen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens flüchtete. Wer kann nähere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

