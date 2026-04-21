POL-PDKL: Unbekannte zerkratzen Auto - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) - Ein Mann war am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr im Hildegardring zu Fuß unterwegs als er von einem Hund gebissen wurde. Der 32-Jährige erlitt hierbei eine Verletzung an der Hand. Der Hundehalter hatte wohl nur eines der drei Tiere angeleint. Er konnte den Hund beruhigen, der den 32-Jährigen angegriffen hatte. Der Halter entschuldigte sich und ging mit seinen drei Vierbeinern weiter. Er wird als ...

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