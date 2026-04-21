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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte zerkratzen Auto - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Das Auto eines 49-Jährigen ist in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, zerkratzt worden. Der schwarze VW Passat war in der Fröbelstraße geparkt. Der Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, wurde ersten Erkenntnissen nach mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Polizei fragt, ob es Zeugen für den Vorfall gibt, jemand etwas beobachtet hat oder Hinweise zur Tat geben kann? Informationen werden unter Telefon, 0631 369-14199, entgegengenommen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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