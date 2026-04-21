Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte sprühen Graffiti an Kirchenmauer

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas über die Farbschmiererei in der Kirchenstraße wissen. Bereits am Donnerstag, 16. April, zwischen 16.30 und 17.50 Uhr, haben Unbekannte die Mauern der katholischen Kirche, des angrenzenden Kindergartens und den Weg beschmiert. Wer hat bemerkt, wie jemand die lilafarbenen Graffiti angebracht hat oder kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |laa

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