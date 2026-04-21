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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt
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Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montagnachmittag im Bereich "An der Kalause" mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 19-Jährige dem Pkw die Vorfahrt genommen.

Der junge Mann war mit seinem E-Scooter von der Schoenstraße kommend in Richtung Forellenstraße unterwegs, der Autofahrer hatte die Parkflächen an der Gartenschau verlassen und fuhr in Richtung der Einmündung "An der Kalause". Dort gilt die Verkehrsregelung "rechts vor links".

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zuzog. Am E-Scooter wurde die Lenkerstange verbogen, am Auto wurde die Frontstoßstange beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etliche hundert Euro geschätzt. Weil es Hinweise gibt, dass der E-Scooter schneller fahren kann als er dürfte, wurde der Roller vorläufig sichergestellt und soll einer technischen Prüfung unterzogen werden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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