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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ohne Führerschein mit illegalem E-Scooter verunglückt

Mannheim (ots)

Ein 15-jähriger Junge verunfallte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Rollbühlstraße/Kallstadter Straße mit seinem E-Scooter und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Jugendliche war auf der Rollbühlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er im Kreuzungsbereich eine rote Ampel missachtete. Hierbei stieß er mit einem Toyota zusammen, welcher regelkonform von der Kallstadter Straße auf die Rollbühlstraße in Richtung Innenstadt abbog.

Verletzt wurde der 15-Jährige nicht. Es stellte sich jedoch heraus, dass der E-Scooter des Jugendlichen nicht zulassungsfähig ist, da der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h deutlich überschritt. Weiterhin wäre für solche Fahrzeuge eine entsprechende Fahrerlaubnis nötig gewesen, welche der Jugendliche nicht besaß. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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