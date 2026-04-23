Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto streift Fahrrad beim Überholen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 12-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem Fahrrad auf dem Stiftweg vom Köpfel in Heidelberg-Ziegelhausen bergabwärts in Richtung der Straße In der Neckarhelle. Auf der Höhe des Klosterhofs wurde er gegen 07:30 Uhr von einem Auto überholt. Dieses hielt dabei einen zu geringen Seitenabstand und streifte im Vorbeifahren das Fahrrad. Durch die Kollision verlor der Junge die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Das Auto fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich dabei um einen Audi mit Heidelberger Zulassung. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell