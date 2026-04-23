Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann mit Messer im Gesicht verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 25-Jähriger war am Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr zu Fuß in der Mannheimer Innenstadt im Bereich des Murnau Platzes unterwegs.

Zwischen den Quadraten K 3 und I 3 bemerkte er zwei Männer, die in Streit geraten waren. Bei den Streitenden soll es sich um einen älteren Mann und einen männlichen Jugendlichen gehandelt haben.

Der 25-Jährige wollte den Streit schlichten und sprach deeskalierend auf die beiden Kontrahenten ein. Der ältere der beiden Streitenden hielt plötzlich ein Messer in der Hand und schnitt dem 25-Jährigen damit ins Gesicht. Mit einer stark blutenden Schnittwunde gelang dem Verletzten die Flucht vom Tatort.

Er suchte selbständig ein Mannheimer Krankenhaus auf, wo seine Wunde genäht werden musste.

Am Mittwochabend meldete er den Vorfall bei der Polizei.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50-60 Jahre

- Etwa 190-195 cm groß

- Über die Ohren fallende, halblange schwarze Haare

- Stoppelbart

- Trug dunkles T-Shirt und lange Hose

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt mitteilen können, sich unter der 0621 1258-0 zu melden.

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