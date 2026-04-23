Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6261597, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Neuhofer Straße. Ausgelöst wurde diese durch einen Kellerbrand in dem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde hierdurch niemand. Die Löscharbeiten wurden gegen 19 Uhr durch die Feuerwehr eingestellt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 30.000 EUR. Hintergründe zu dem Brandausbruch sind derzeit noch unklar, weshalb die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, die dortigen Spezialisten der Brandermittlung, aufgenommen wurden.

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