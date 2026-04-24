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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrug mit angeblichem Lotteriespiel

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr erhielt eine 60-Jährige aus Rauenberg einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Die Anruferin gab sich als Vertreterin einer Lotteriegesellschaft aus. Sie behauptete, dass die 60-Jährige im Januar an einem Lotteriespiel teilgenommen habe, welches für drei Monate kostenfrei gewesen sei. Nun würde sich der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern. Bei einer Kündigung müsste die 60-Jährige eine Gebühr entrichten. Als die Anruferin mehrfach nach den Kontodaten der Rauenbergerin fragte, wurde diese misstrauisch und legte auf. Im Nachgang wurde ihr bewusst, dass es sich bei dem Telefonat um einen Betrugsversuch gehandelt hatte und wandte sich dann an die Polizei. Ein finanzieller Schaden entstand der 60-Jährigen nicht.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

   - Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen 
     drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des 
     Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten
     auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später 
     zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer 
     Plausibilität!
   - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder 
     Vertrauten.
   - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- 
     oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen
     oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer
     Prüfung weitergegeben werden.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. 
     Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können 
     Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine 
     Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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