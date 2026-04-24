Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Information für die Bürger*innen der Stadt: Ausbildungstag der Freiwilligen Feuerwehr am 25.04.2026

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Remscheid (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr führt am Samstag, den 25.04.2026, ganztägig verschiedene Übungen im Stadtteil Lüttringhausen durch. Im Rahmen dieses Ausbildungstages werden unterschiedliche Einsatzszenarien aus den Bereichen Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung trainiert. Ziel ist es, die Einsatzkräfte optimal auf den Ernstfall vorzubereiten und die Zusammenarbeit unter realitätsnahen Bedingungen zu stärken.

Besonders hervorzuheben sind zwei Übungen, die voraussichtlich für die Öffentlichkeit am sichtbarsten sein werden: Am Vormittag findet eine Übung im Bereich des Bahnhofs Lüttringhausen statt, am Nachmittag wird ein weiteres Szenario im Industriegebiet Großhülsberg durchgeführt.

Um die Übungen möglichst realistisch zu gestalten, kommen verschiedene Requisiten, Nebelmaschinen sowie Lichteffekte zum Einsatz.

Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass es im Umfeld der Übungsorte zeitweise zu sichtbarer Rauchentwicklung sowie zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen kommen kann.

Es besteht jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bürger*innen.

Die Feuerwehr Remscheid bittet um Verständnis für mögliche Einschränkungen und dankt den Bürger*innen für ihre Unterstützung.

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