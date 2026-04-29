Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin von Auto erfasst

Schwere Verletzungen erlitt eine 65-Jährige am Montag bei Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war die Seniorin auf ihrem Fahrrad in der Saulgauer Straße in Richtung Reute unterwegs. Von hinten kam ein Autofahrer und fuhr an der Radlerin vorbei. Das tat auch ein 19-Jähriger mit seinem VW. Der setzte zum Überholen an und übersah hierbei, dass sich die Radlerin bereits mittig auf der Straße eingeordnet hatte. Denn die Seniorin wollte nach links in einen Verbindungsweg zur Hermann-Volz-Straße abbiegen. Der Autofahrer versuchte noch nach links auszuweichen, erfasste das Mountainbike mit dem rechten vorderen Kotflügel. Die 65-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des VW und stürzte auf die Straße. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Biberach nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro, den am Fahrrad auf ca. 200 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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