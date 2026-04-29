POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Kupferkabel gestohlen
Die vergangenen Tage klauten Unbekannte Kupfer von einer Baustelle.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag und Dienstag begaben sich die Unbekannten auf das Baustellengelände im Bereich der Ganghoferstraße. Dort entdeckten sie eine Kabeltrommel mit Kupfer. Darauf befanden sich etwa 450 Meter Kupferkabel. Das luden die Diebe wohl in ein Fahrzeug und nahmen es mit. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Giengen unter 07322/96530 zu melden.
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