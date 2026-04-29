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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Kupferkabel gestohlen
Die vergangenen Tage klauten Unbekannte Kupfer von einer Baustelle.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag begaben sich die Unbekannten auf das Baustellengelände im Bereich der Ganghoferstraße. Dort entdeckten sie eine Kabeltrommel mit Kupfer. Darauf befanden sich etwa 450 Meter Kupferkabel. Das luden die Diebe wohl in ein Fahrzeug und nahmen es mit. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Giengen unter 07322/96530 zu melden.

+++++++ 0793360 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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