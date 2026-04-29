Ulm (ots) - Gegen 11.15 Uhr soll es wohl zu dem Angriff auf einen 37-Jährigen gekommen sein, so die Polizei. Der 37-Jährige soll zusammen mit einer Bekannten auf dem Gehweg in der Eisenbahnstraße unterwegs gewesen sein. Vor einem Einkaufsmarkt gerieten die 29 und 37 Jahre alten Männer wohl in Streit. Der ...

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