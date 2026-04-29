Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Quecksilber ausgetreten

Am Dienstag kam es zu einem Unfall in Hermaringen. Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

Ulm (ots)

Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften rückte zu einem Arbeitsunfall in den Giengener Weg aus. Bei der Demontage einer Gerätschaft traten geschätzt 0,5 Liter Quecksilber aus. Dabei kamen drei Mitarbeiter in Kontakt mit dem Quecksilber. Da leichte Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, kamen die drei Männer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde von der Feuerwehr aufgenommen und beseitigt. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

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