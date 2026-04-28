Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Betäubungsmittel sichergestellt

Am 16.4.26 fand die Polizei bei einer Durchsuchung in einem Gebäude bei Lonsee rund 1.200 Gramm Marihuana.

Ulm (ots)

Seit geraumer Zeit ermittelte die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidium Ulm gegen die 41 und 47 Jahre alten Männer. Die beiden standen im Verdacht, gewinnbringend mit Rauschgift zu handeln. Am Donnerstagfrüh (16.4.) standen die Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor einem Gebäude bei Lonsee. Die Männer sind Betreiber eines eingetragenen Vereins und sollen wohl in den zurückliegenden Monaten an die Vereinsmitglieder Marihuana gewinnbringend veräußert haben. Und das, obwohl sie keine Erlaubnis dafür besitzen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler rund 1.200 Gramm Marihuana. Das wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen einem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) zu.

++++0695744

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell