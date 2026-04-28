Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Porsche in Flammen

Am Montag brannte der Porsche mitten auf der Kreuzung.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr meldeten mehrere Zeugen den brennenden Porsche auf der Kreuzung Wilhelmstraße / Schlosshausstraße. Offenbar kam es an dem Fahrzeug zu einem technischen Defekt. Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr hatte den Porsche schnell gelöscht. Der wurde total beschädigt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es bis etwa 9.30 Uhr zu Behinderungen in dem Bereich.

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