PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Porsche in Flammen
Am Montag brannte der Porsche mitten auf der Kreuzung.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr meldeten mehrere Zeugen den brennenden Porsche auf der Kreuzung Wilhelmstraße / Schlosshausstraße. Offenbar kam es an dem Fahrzeug zu einem technischen Defekt. Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr hatte den Porsche schnell gelöscht. Der wurde total beschädigt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es bis etwa 9.30 Uhr zu Behinderungen in dem Bereich.

+++++++ 0784469 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren