Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Hoher Sachschaden entstand am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.20 Uhr fuhren die drei Autos in der Bismarckstraße. Im Bereich Rathausstraße war die Ampel rot. Der 29-jährige Fahrer eines Audi A4 hatte nicht aufgepasst und konnte nicht mehr anhalten. Er krachte einem Kia Ceed in das Heck. Der Kia wurde auf einen VW T-Cross geschoben. Der 32-jährige Kia erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Der Audi und Kia mussten abgeschleppt werden.

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