Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Montagmorgen fuhr ein 47-Jähriger gegen einen geparkten Anhänger in Blaustein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in der Erwin-Rommel-Steige. Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Opels beim Anfahren wohl durch sein Kind abgelenkt und durch die Sonne geblendet. Er fuhr auf den am Straßenrand geparkten Anhänger auf. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro.

Hinweis von der Polizei:

Ablenkung am Steuer kann schwerwiegende Folgen haben - das gilt nicht nur für das Handy, sondern auch für alle anderen Faktoren, die die Aufmerksamkeit des Fahrers beeinträchtigen. In diesem Fall führte vermutlich die Ablenkung durch ein Kind zu einem Unfall. Solche Situationen können im Straßenverkehr schnell gefährlich werden. Die Polizei rät, sich vor Fahrtantritt gut vorzubereiten und Ablenkungen während der Fahrt zu vermeiden. Fahrerinnen und Fahrer sollten jederzeit ihre volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr widmen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

++++ 0791596

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell