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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Einhandmesser unterwegs
Eine Anzeige erwartet nun einen 27-Jährigen nach einer Kontrolle am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann in der Deutschhausgasse. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige zwei Messer dabei hatte. Diese hatte er in seiner Kleidung verstaut. Die Beamten stellten die beiden Messer sicher, da das Mitführen solcher gefährlichen Gegenstände nach dem Waffengesetz verboten ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

++++ 0788291 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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