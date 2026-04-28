Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Einhandmesser unterwegs

Eine Anzeige erwartet nun einen 27-Jährigen nach einer Kontrolle am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann in der Deutschhausgasse. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige zwei Messer dabei hatte. Diese hatte er in seiner Kleidung verstaut. Die Beamten stellten die beiden Messer sicher, da das Mitführen solcher gefährlichen Gegenstände nach dem Waffengesetz verboten ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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