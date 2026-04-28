POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs
In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer in Ulm.
Ulm (ots)
Der 43-Jährige fuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem E-Scooter parallel zur Ulmer Straße in Richtung Wiblingen. Die Beamten kontrollierten den Yoyor-Fahrer auf Höhe der Unterführung der B30. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 43-Jährige hatte deutlich zu viel getrunken. Er musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.
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