Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/B292: Rund 40.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der B292

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden von knapp 40.000 Euro sind Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der B292.

Gegen 14:40 Uhr war ein 60-jähriger Jaguar-Fahrer auf der B292 von Waibstadt kommend in Fahrtrichtung Sinsheim unterwegs. Zwischen Sinsheim-Nord und der Einmündung zur B45 versuchte der Mann im zweispurigen Bereich auf der linken Fahrspur zu überholen. Ein 60-jähriger Opel-Fahrer versuchte dies aus unbekannten Gründen durch das Beschleunigen bzw. Bremsen seines Fahrzeugs zu verhindern. Am Ende der zweispurigen Fahrbahn war der Jaguar-Fahrer gezwungen, über die dortige Sperrfläche zu fahren und musste stark abbremsen, um dann schließlich hinter dem Opel des 60-Jährigen einscheren zu können. Da der Opel-Fahrer, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren, weiterfuhr, kollidierte dieser mit dem vorausfahrenden Renault eines 82-Jährigen. Hierdurch wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte zunächst gegen die Schutzplanke und anschließend mit einem 56-Jährigen VW-Fahrer, der auf der B292 von der B45 kommend in Fahrtrichtung Waibstadt unterwegs war. Durch den Unfall wurde die 41-jährige Beifahrerin des VW leicht verletzt. Sie wurde zur eingehenden Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW, der Opel sowie der Renault wurden durch den Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Die B292 von Sinsheim, auf Höhe der B45, bis Sinsheim-Nord musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten von 15:10 Uhr bis 16:30 Uhr gesperrt werden.

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