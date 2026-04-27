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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 16-Jähriger ohne Führerschein mit Kleinkraftrad unterwegs

Mannheim (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher war am Sonntagnachmittag im Stadtteil Jungbusch mit einem Kleinkraftrad unterwegs, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Der Jugendliche fiel einer Polizeistreife gegen 14.30 Uhr in der Hafenstraße auf, weil dieser sehr zügig in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke unterwegs war. Die Beamten folgten dem Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h, wobei sich zunächst der Abstand zum voranfahrenden Kraftrad vergrößerte. Daraufhin stoppten die Polizisten das Fahrzeug an der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke und kontrollierten den 16-Jährigen. Dieser konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen.

Das Kleinkraftrad wurde zur Feststellung der möglichen Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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