Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet war heute Nacht gegen 01:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Waldhof ein Brand ausgebrochen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6262943).

Alle Bewohner des Reihenhauses konnten das brennende Gebäude selbständig verlassen. Insgesamt wurden drei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Ein Bewohner musste deswegen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, bevor dieser auf die Nachbarhäuser übergreifen konnte.

Durch das Feuer ist die Brandwohnung gänzlich zerstört worden. Auch die weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden bei den Löscharbeiten so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das ganze Gebäude unbewohnbar ist.

Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 150.000 Euro beziffert.

Zur genauen Brandausbruchsstelle und der Brandursache können bislang noch keine Aussagen getroffen werden.

Der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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