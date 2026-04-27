Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mann nach Streitigkeiten verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag um 12:30 Uhr gerieten ein 42 und ein 44 Jahre alter Mann Am Waldsportplatz in eine verbale Auseinandersetzung. Beide Männer waren jeweils mit ihren Hunden unterwegs und gerieten aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in Streit. Um einer weiteren Konfrontation aus dem Weg zu gehen, begab sich der 42-Jährige auf den dortigen Parkplatz und stieg mit seinem Hund in sein Auto. Als der 42-Jährige losfuhr, soll er den noch immer aufgebrausten 44-jährigen Kontrahenten mit seinem Fahrzeug erfasst haben. Außerdem soll der 44-Jährige gegen das Auto des Mannes getreten oder geschlagen haben. Daraufhin entfernte sich der 42-Jährige. Als er wenig später einen Schaden an seinem Auto feststellte, kehrte er zur Örtlichkeit zurück, um den Mann zur Rede zu stellen. In der Zwischenzeit wurden durch einen Passanten die Polizei sowie der Rettungsdienst hinzugezogen, da der 44-Jährige über Schmerzen im Bein klagte. Über das Verletzungsbild liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten werden Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

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