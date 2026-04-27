Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen zwei Fahrrädern im Feldgebiet

Heidelberg (ots)

Eine 70-Jährige war am Freitagnachmittag mit ihrem E-Bike auf dem Ladenburger Weg in Richtung des Gewanns Schlossäcker unterwegs. Um kurz vor 15 Uhr kam es zu einem Unfall mit einer 63-Jährigen, die ebenfalls auf einem E-Bike unterwegs war. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete die 70-Jährige die Vorfahrt der 63-Jährigen, die aus dem Gewann Hasenbaum auf den Ladenburger Weg fuhr. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt, davon die 70-Jährige schwer. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell