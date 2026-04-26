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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt nach Fußballspiel - Polizei stellt Fahrer

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Fußballspiel im Bereich Waldwimmersbach ist es am Abend zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Eine aufmerksame Besucherin und ihr Begleiter bemerkten vier offenbar stark alkoholisierte junge Männer und verständigten die Polizei, nachdem diese in einen PKW gestiegen und losgefahren waren. Das gesuchte Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung an einer Jugendherberge angetroffen und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des 25-jährigen Fahrers ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Er wurde zum nächsten Polizeirevier gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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