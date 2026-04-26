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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim
BAB6: Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie schon berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6262596 ereignete sich gegen 01:26 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 6. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW Smart, die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er den vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW zu spät. Als er das Fahrzeug bemerkte, versuchte der 34-jährige noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieses Manöver misslang ihm aber. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte mit dem PKW des vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmers, kam ins Schleudern und überschlug sich letztendlich. Das Fahrzeug des 34-jährigen kam auf dem Dach liegend auf der linken Fahrspur zum Liegen. Glücklicherweise wurde er durch den Unfall nur leicht verletzt. Der 29-jährige Unfallgegner blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Fahrtrichtung Frankfurt musste für die Dauer von fast einer Stunde für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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