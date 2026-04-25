PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 5-jähriger Junge bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit einem BMW X5 mit angemessener Geschwindigkeit die Straße Im Hüttenbühl im Stadtteil Kirchheim in Richtung Pleikartsförster Straße.

In Höhe der Hausnummer 3 kam plötzlich aus einer Feuerwehrausfahrt auf der rechten Seite ein 5-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren und kollidierte mit der rechten hinteren Seite des BMW.

Der Junge trug keinen Helm und zog sich nach ersten Angaben des Rettungsdienstes eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am BMW entstand bei der Kollision kein Sachschaden. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg und der Erstversorgung des Kindes war die Straße kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michaela König
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 07:24

    POL-MA: Heidelberg: 21-Jähriger in der Altstadt angegriffen - Zeugen gesucht

    Heidelberg (ots) - In der Nacht auf Samstag wurde zwischen 01:10 Uhr und 01:30 Uhr ein junger Mann in der Heidelberger Altstadt verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Unteren Straße im Bereich zwischen den Bars "Mohr!" und "Hörnchen". Ein unbeteiligter Passant meldete zunächst über den Polizeinotruf fünf bis acht Personen, die Parolen grölten und kurz vor ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 15:25

    POL-MA: Mannheim: Exhibitionist belästigt Frau am oberen Vogelstangsee

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr belästigte ein unbekannter Mann eine 31-jährigen Frau, die am Ufer des oberen Vogelstangsees auf einer Parkbank saß. Die Frau hatte ihr vier Monate altes Kleinkind im Kinderwagen bei sich. Der Unbekannte stellte sich auf dem Uferweg in die Nähe der Frau, entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren