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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Exhibitionist belästigt Frau am oberen Vogelstangsee

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr belästigte ein unbekannter Mann eine 31-jährigen Frau, die am Ufer des oberen Vogelstangsees auf einer Parkbank saß. Die Frau hatte ihr vier Monate altes Kleinkind im Kinderwagen bei sich.

Der Unbekannte stellte sich auf dem Uferweg in die Nähe der Frau, entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran.

Nachdem die Frau die Situation erkannte, entfernte sie sich unverzüglich mit ihrem Kind von der Örtlichkeit. Den Exhibitionisten beschreibt sie wie folgt:

   -	Ca. 40-50 Jahre alt
   -	Vollschlanke Gestalt
   -	Heller Hauttyp
   -	Trug eine Jeanshose, T-Shirt und Basecap
   -	Ungepflegtes Äußeres

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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