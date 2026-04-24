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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einsatzfahrt endet mit Unfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 29-Jähriger war am Donnerstag mit seinem VW T-Roc auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Gegen 18:30 Uhr näherte sich von hinten ein Sprinter der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Auf Höhe der Röntgenstraße kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Hinsichtlich des genauen Unfallhergangs schildern die jeweiligen Fahrer einen unterschiedlichen Ablauf, weshalb der Verkehrsdienst Mannheim die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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