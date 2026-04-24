Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes kollidiert mit Lkw - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 8:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L546/Am Bahnhof.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 84-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz auf der L546 von St. Leon kommend in Fahrtrichtung Malsch unterwegs. An der ampelgeregelten Einmündung der Straße Am Bahnhof soll sie trotz für sie geltenden Rotlichts die Haltelinie überfahren und in den Einmündungsbereich eingefahren sein.

Zeitgleich näherte sich ein 60-Jähriger in einem Lkw auf der Straße Am Bahnhof der Einmündung zur L546 und wollte nach links in Richtung St. Leon abbiegen. Der Lkw-Fahrer hielt zunächst ordnungsgemäß an der für ihn geltenden roten Ampel an. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün umgeschaltet haben soll, soll er in den Einmündungsbereich eingefahren sein.

Dort kam es zur Kollision zwischen dem Lkw und dem Mercedes der 84-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Mercedes in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte anschließend mit einem Linienbus.

Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrer und vier Fahrgästen besetzt. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die 84-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung beziehungsweise zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

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