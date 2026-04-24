Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:50 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über mehrere in Vollbrand stehende Mülltonnen in der Straße Am Sonnengarten informiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Durch den Brand entstanden an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses ebenfalls Beschädigungen. Der Brand griff jedoch nicht auf das Gebäude über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen durch den Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegengenommen.

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